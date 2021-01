Donnavventura: il sogno ad occhi aperti di Turks and Caicos

Quaranta isole coralline compongono un arcipelago situato a sud delle Bahamas che coniuga bellezza naturalistica e strutture di pregio, stiamo parlando di Turks and Caicos. Le spiagge sono di rara bellezza, con barriere coralline dai mille colori situate vicino alla riva e quindi perfette per praticare lo snorkeling, lasciandosi ammaliare dal ricco mondo sottomarino. Turks and Caicos è una vera oasi incon-taminata non molto conosciuta.

Tra le spiagge più belle c’è sicuramente Grace Bay, il simbolo di Turks and Caicos. La sua sabbia è candida e impalpabile, le acque di un azzurro trasparente e scintillante… un’oasi protetta da una barriera corallina che è una tra le più estese al mondo e che vanta uno straordinario mondo sottomarino con innumerevoli specie di pesci, tartarughe, murene e spugne policrome.

Anche la spiaggia di Long Bay Beach è incantevole; qui il mare è sempre calmo e sono molte le attività che si possono praticare come il kayak, le escursioni in catamarano, il kiteboard e perché no, una magica passeggiata a cavallo sul bagnasciuga per godersi a pieno il fascino di questo angolo di terra.

Addentrandosi nell’entroterra si trovano lagune colorate da eleganti fenicotteri rosa, che sono un altro simbolo dell’intero Paese.

L’isola di Providenciales, tra le più occidentali dell’arcipelago, è anche una tra le più visitate, poiché ospita le strutture più grandi ed importanti. Immancabile è l’escursione alla Caicos Conch Farm di Providenciales. Questo luogo è un vero e proprio sito educativo che consente ai visitatori di scoprire tutte le peculiarità della conchiglia regina, il Conch, tipica dei Caraibi e in particolar modo di Turks and Caicos. Questa caratteristica conchiglia oltre ad essere uno dei principali elementi utilizzato nella cucina locale, viene anche impiegata come strumento musicale e come elemento decorativo.

Turks and Caicos richiama sicuramente un turismo di lusso per le sue strutture esclusive e le innumerevoli attrattive, ed è anche una meta scelta di frequente per matrimoni e viaggi di nozze. Un luogo esclusivo, dominato da resort e hotel di lusso. Donnavventura ha alloggiato presso l’ Hotel Beaches Turks & Caicos, caratterizzato da un’atmosfera chic e accogliente, dove abbiamo apprezzato i servizi e l’ottima cucina locale e internazionale.

Turks and Caicos è però una terra di contrasti, perché basta spostarsi per imbattersi in paesaggi molto diversi; uno fra i più selvaggi e simbolici delle Caicos è sicuramente Mudjin Harbour Beach. Qui spiagge e falesie si susseguono bagnate dalle dolci onde dell’oceano.

Ci sono numerosi parchi nazionali che consentono di poter vivere un’esperienza a stretto contatto con la natura. Basti pensare che a Iguana Island, nota anche come Little Water Cay, si può fare un incontro ravvicinato con la Cyclura Carinata, una specie endemica di iguane purtroppo a rischio di estinzione.

Si può raggiungere quest’isola anche semplicemente con un kayak, per scoprire gli angoli più incontaminati e selvaggi di questo arcipelago.

Turks and Caicos è un luogo magico e suggestivo, una meta dove poter fare esperienze uniche; una vera perla dei Caraibi.