Donnavventura: scopriamo le Isole Fiji

I suoi arcipelaghi più celebri sono le Mamanuca e le Yasawa, paradisi incontaminati per chi è alla ricerca di spiagge candide, caleidoscopiche barriere coralline e un mare turchese da capogiro.

La bellezza di queste isole è stata fonte di ispirazione per numerosi registi cinematografici che le hanno scelte come location dei propri film. È qui, infatti, che si trova l’isola Monuriki, set naturale del film Castaway con il premio Oscar Tom Hanks. Simbolo di questa isola sono le stelle marine blu, uniche nel loro genere. Le Fiji rappresentano l’immaginario ideale della natura incontaminata e selvaggia, per questo anche numerosi scrittori vi hanno ambientato le storie più fantasiose.

Yasawa è l’isola più settentrionale dell’arcipelago, nel cuore dell’oceano Pacifico, proprio ai confini del mondo. Nella parte settentrionale e meridionale sono disseminati qua e la sei villaggi che contano complessivamente mille persone. Proprio qui si trova la pista di atterraggio, una striscia di prato in mezzo all’oceano.

Le circa venti isole delle Yasawa sono sparse attraverso novanta chilometri di barriera corallina e regalano lagune cristalline con spiagge da sogno. Va sicuramente citata la raffinata Champagne Beach, con la sua sabbia dorata, il cui colore ricorda il perlage del sublime vino francese.

Anche Tartle Island è stata il set del celebre film “Laguna Blu”, con le sue spiagge da cartolina e le sue grotte suggestive, dove la luce che entra dalla sommità crea dei giochi luminosi meravigliosi.

Il sud est di Vanua Levu è caratterizzato da magnifici paesaggi ricchi di foreste pluviali, piantagioni di cocco e splendide vedute dell’oceano. Il fascino di questo arcipelago è indubbiamente unico.

Tra gli arcipelaghi più famosi va citato quello delle Mamanuca, composto da una ventina di isole, immerse in una laguna formata dalla Malolo Barrier reef, che regala scenari sommersi di rara bellezza. Un mondo vivace e variopinto, in continuo movimento, dove pesci piccoli e grandi sembrano fare a gara per chi sfoggia la livrea più bella.

Il fiore all’occhiello delle Fiji è proprio la sua barriera corallina che custodisce biodiversità mozzafiato, spettacolari coralli ramificati, pesci multicolori di qualsiasi forma e dimensione.

Quando il sole cala, colora il cielo di rosso fuoco e arancione intenso, riflettendo la sua luce sull’acqua.

Il Natale è il momento in cui sognare… sognare viaggi in terre lontane riscoprendo se stessi e il mondo.