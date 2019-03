Donnavventura: grand reunion a La Thuile

Le veterane hanno raggiunto La Thuile e stabilito il “campo base” presso la Caserma Monte Bianco, Scuola Alpina dell’Esercito Italiano. Anche quest’anno le protagoniste delle diverse Spedizioni si sono cimentate in giochi sulla neve e prove divertenti.



Cinque le squadre: le Molto Bene Benissimo, le Pericolose, le Antenate, le Cocktail e le Kikke che si sono sfidate in sette gare sulla neve: il percorso in mountain bike, la ciaspolata, il lancio del cerchio, il pallone a “canestro”, la corsa con la carriola e la divertente gara sugli sci da fondo per 4 persone!



Tutte determinate e agguerrite! La vittoria è andata alla squadra delle Molto Bene Benissimo con quattro gare vinte su sette, a seguire le Pericolose.



L’evento ha dato vita ad uno speciale televisivo che sarà in onda l'8 marzo alle 15:30 su Rete4, il giallo dell’evento di Donnavventura si unirà a quello della mimosa, colore dedicato alla Festa della Donna.