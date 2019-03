Donnavventura: dalle Cicladi si spicca il volo

La tappa successiva sarà Santorini, che scopriremo a partire dal bianco e suggestivo villaggio di Oia, che è un susseguirsi abbagliante di piccole case bianche, chiese e mulini a vento, che sono letteralmente addossati gli uni agli alti, separati solo da viuzze quasi invisibili. Santorini è la più blasonata delle isole Cicladi insieme a Myconos, ed è meta di turismo internazionale; molte solo le spose orientali che si aggirano fra le viuzze, vestite di tutto punto, e facendosi scattare centinaia di foto dal loro novello sposo. Visiteremo tutta l’isola, da cima a fondo, osservando anche dal mare la sua singolare conformazione a mezzaluna.

Affronteremo una navigazione turbolenta per raggiungere l’isola di Ios, dopo di che si volta pagina.



Lasceremo il Mediterraneo per volare ai Mar dei Caraibi, in Repubblica Dominicana e stabiliremo il nostro primo campo base a Las Terrenas, nella penisola di Samanà.



Pagaieremo lungo il corso di un fiumiciattolo che si fa largo tra le mangrovie prima di sfociare in mare e ci godremo la bellezza di questa penisola rigogliosa che si estende nella parte settentrionale del Paese.



Raggiungeremo infine la capitale, Santo Domingo, una delle città più affascinanti del Centro America, con i suoi oltre 500 anni di storia. Il suo centro storico di impronta coloniale, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco ed è evidente, osservando i suoi bei palazzi, quanto la città abbia avuto un ruolo di primaria importanza nelle vicende dell’intera regione caribica. Passeggiando si incontrano volti sorridenti, che esprimono vitalità e allegria, l’atmosfera è festosa e la musica non manca mai.



