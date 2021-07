Donnavventura: alla scoperta di Maiorca, la Isla del Sol

“Luce del Mediterraneo”, così la definiva Joan Miró, artista spagnolo che qui trascorse gran parte della sua vita, forse per via dei suoi colori vividi e accesi o per la perfetta armonia tra i paesaggi, così diversi dal nord al sud, eppure così complementari.

Maiorca vanta più di 300 calette, dalle più selvagge e nascoste, alle più attrezzate e battute dai turisti.

Come Cala Gat, a est dell’isola, poco distante da Cala Rajada: un’incantevole spiaggetta di sabbia dorata, orlata da pini marittimi, tamarindi e palme. In questo angolo di costa il mare è limpido, di un turchese intenso e cristallino.

Di notevole bellezza è anche Cala Agulla, una distesa di sabbia chiara lambita da acque limpidissime, che ricordano i mari caraibici, circondata dalle montagne del Parco naturale di Llevant.

Non solo spiagge, ma anche borghi tipici, come il pueblo di Capdepera: una vera e propria città fortificata dagli angoli caratteristici. Percorrendo le sue stradine color miele e raggiungendo il castello trecentesco, si potrà godere di una vista sorprendente sulla costa.

Fra le calette più amate dell’isola spicca Cala Torta, nel comune di Artà: questa spiaggia paradisiaca mette d’accordo proprio tutti, con le sue acque incredibilmente cristalline e il verde della pineta che la circonda, creando un colpo d’occhio davvero suggestivo.

Sulla costa sud orientale si trova Santanyí, che conserva del proprio passato medievale la Porta Murada e la cappella gotica del Roser. Qui, ogni mercoledì del mese si tiene il mercato tradizionale, dove è possibile degustare prodotti tipici della gastronomia locale e scovare pezzi unici di artigianato.

A circa nove chilometri da qui si trova Caló des Moro, una spiaggia molto amata dai locali e dai turisti. Per raggiungerla il sentiero è un po’ impervio ma una volta arrivati, la bellezza farà dimenticare la fatica. Il fascino di Caló des Moro è unico, dalle sue rocce sembra di vedere delle barche volanti fluttuare nel blu. Qui la natura è la vera protagonista, incontaminata e selvaggia, tra pini marittimi, cespugli e ginestre.

Palma di Maiorca è una tappa obbligata per gli amanti dell’arte e della storia: il centro storico è il cuore pulsante dove si respira tutto il fascino di una città che è un autentico mix di culture. Qui si concentrano i principali edifici dell’isola, fra i quali la Certosa, in cui soggiornarono Fryderyk Chopin e George Sand.

La grande città è l’anima dell’isola, molto frequentata dai turisti, vive di vita propria, a prescindere dal grande numero di visitatori; è animata e allegramente chiassosa, ma nel contempo sa regalare quiete e scorci inattesi.

La bellezza dei suoi monumenti è folgorante, l’imponente edificio gotico della Cattedrale di Santa Maria che spicca sulla baia e il Palazzo reale de l’Almudaina, la rendono una città davvero unica nel suo genere.

L’isola di Maiorca regala scorci e panorami indimenticabili, come Cap de Formentor, il punto più settentrionale, sorvegliato da un faro, dove si può ammirare un suggestivo tramonto e dove, i più fortunati, potranno incontrare anche le agili carpette, che qui amano rifocillarsi.

Sulle luci del tramonto, diamo un ultimo abbraccio a quest’isola meravigliosa, che lascia ai visitatori un bagaglio ricco di ricordi maiorchini.