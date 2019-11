Donnavventura a Tokyo: tra futuro e tradizione

La capitale del Giappone è una città perennemente protesa verso il futuro. Una metropoli in costante fermento, dove l'avanguardia va di pari passo con le antiche tradizioni. Tokyo è una meta in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori più disparati; ideale per gli amanti dell'arte e della cultura, offre eccellenti musei e maestosi templi; incantevoli giardini dove immergersi nella natura e gli sfavillanti buildings di Ginza.