Donnavventura a Bayahibe, tra acque cristalline e palme di cocco  

Deve il suo nome a un tipo di bilancia usata nel passato per pesare lo zucchero, la “stradera”, che in lingua spagnola è chiamata proprio “la romana”. La cittadina dista circa 130 km da Santo Domingo ed è sede di un aeroporto internazionale che è uno scalo di grande importanza per raggiungere le mete turistiche che si trovano nelle vicinanze.

Le Donnavventura non potevano perdersi questo paradiso caraibico e scelgono il Viva Wyndham Domenicus Beach come campo base per godersi ogni momento. Il resort, molto esteso, è situato in una posizione ideale, proprio sulla spiaggia e circondato da un rigoglioso paesaggio. E’ facile trascorrere delle giornate all’insegna di varie attività all’aria aperta e le nostre ragazze, da brave sportive, si sono cimentate a veleggiare un catamarano, a pedalare su un sup e a fare , anche, qualche evoluzione sul trapezio, provando l’arte circense. Una combinazione di spiagge di sabbia bianca, acqua cristallina, palme di cocco e atmosfera divertente, che rispecchiano esattamente lo stile gioioso dei Caraibi.

La Repubblica Domenicana è un paese con una grande ricchezza storica e paesaggistica. Un mix di colori, musica, etnie e sapori, tutto da scoprire.