Donnavventura: Castro e la Grotta Zinzulusa

E’ un borgo medievale, dove si respira un’atmosfera quasi magica, lontano dallo stress e dal caos cittadino. Questa località è divisa in due parti ben distinte: Castro Marina e Castro Superiore.



Castro Marina sorge attorno al porto e la leggenda narra che Enea, eroe della mitologia greca e romana, sia approdato proprio qui.

Castro Superiore, invece, è un borgo di antiche origini e sorge in posizione panoramica sul mare, lungo una discesa collinare, facilmente riconoscibile grazie alla presenza del suo imponente castello, che si erge nella zona più alta della cittadina. L’edificio, una bellissima struttura di origine angioina, risale alla metà del Cinquecento e fu costruito sulle rovine di un maniero ancora più antico. Nei pressi del Castello è possibile ammirare la meravigliosa Cattedrale costruita nel 1171 sui resti di un antico tempio greco.



A Castro hanno vissuto tutte le civiltà del Mediterraneo come cretesi, greci, micenei, messapi, bizantini e molti altri, rendendolo una cittadina piena di storia. Anche il paesaggio circostante Castro lascia davvero senza fiato: è in questi posti che il blu del mare e il verde della vegetazione, si uniscono mostrandoci i più variegati panorami.



L’antico borgo, le famose grotte e le scogliere a picco sul mare, rendono Castro una delle perle del Salento. Una delle più rinomate è la Grotta Zinzulusa , che deve il suo nome alle numerose stalattiti che penzolano dal soffitto, che ricordano gli stracci appesi detti appunto in dialetto “zinzuli”.



Poco distante si trova la meravigliosa Grotta Azzurra che, con le sue rocce chiare e i giochi di luce, rendono l’acqua limpida e cristallina.

Castro è una delle cittadine più suggestive e affascinanti del Salento. Un borgo che ha tanto da offrire, dove storia e leggenda si fondono perfettamente con un mare dal colore a dir poco abbagliante.