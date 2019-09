Donnavventura: in Svizzera, viaggiando elettrico

Un paese che è all’avanguardia da questo punto di vista è la Svizzera, che vanta una fitta rete di punti di ricarica, che si dirama lungo i percorsi più comuni, toccando i principali luoghi di interesse. Viaggiare con un’auto elettrica, non solo permette di preservare l’ambiente, limitando le emissioni di CO2, ma rende il viaggio ancor più piacevole, per via delle alte prestazioni ed anche per il fatto di essere silenziose.



Il territorio elvetico ben si presta ad essere esplorato, seguendo magari le tappe del Grand Tour, un itinerario di oltre 1600 chilometri che percorre strade cariche di fascino, toccando 22 laghi, 11 siti Unesco, 5 passi alpini che superano i 2.000 metri e 2 biosfere, combinando bellezze naturalistiche e luoghi di interesse culturale, moderne città e piccoli borghi medievali. Un buon punto di partenza potrebbe essere Lugano, nel Canton Ticino, e da qui seguire il percorso ad anello del Grand Tour facilmente identificabile grazie alla specifica segnaletica.



Si toccano quasi tutti i cantoni elvetici e le principali città, andando da Berna a Zurigo, da Coira a Lucerna passando per luoghi di grande impatto naturalistico come le cascate di Sciaffusa o lo spettacolare anfiteatro naturale del Creux du Van, vivendo la grande ricchezza della piccola Svizzera in chiave Green.