Donnavventura tra i monti della Valle d’Aosta

La prima tappa sarà il castello di Fénis, uno dei più noti e spettacolari manieri medievali valdostani. Una doppia cinta muraria e mirabili affreschi lo contraddistinguono, attirando ogni anno migliaia di visitatori. Raggiungeremo Cervinia e il fiabesco Lago Blu, nelle cui acque turchesi si specchia la Gran Becca, ovvero il monte Cervino. Cervinia è una delle località più conosciute e più frequentate di tutta la Valle d’Aosta e vanta un comprensorio che sciistico va dai 1500 metri della Valtournenche ai 3000 metri del Plateau Rosa.



Proseguiremo sino a raggiungere La Magdeleine, un piccolo borgo che ancora conserva gli antichi mulini ad acqua; la loro particolarità è quella di essere disposti “in catena”, tutti lungo lo stesso torrente, e venivano usati in contemporanea in modo da non sprecare la poca acqua disponibile.



A Gressoney-Saint-Jean ammireremo Castel Savoia, l’elegante residenza che re Umberto I donò alla sua amata moglie, la regina Margherita di Savoia. E’ caratterizzato da un nucleo centrale e da cinque torrette tutte differenti tra loro, mentre l’interno è un’autentica bomboniera di ispirazione medievale, con soffitti a cassettoni, boiserie e pitture ornamentali che richiamano quel periodo storico. Gressoney è conosciuta anche per la comunità Walser, che vive qui da innumerevoli generazioni e si tramanda con orgoglio lingua madre, costumi e tradizioni che scopriremo.



Tra i castelli più interessanti della valle d’Aosta vanno annoverati anche l’imponente forte di Bard e il castello di Aymavilles, una dimora barocca oggi sede dell’Accademia di Sant’Anselmo d’Aosta.



Il nostro viaggio proseguirà sino a Cogne, un borgo antico dove è possibile ammirare la tipica architettura valdostana con le case rurali e le decorazioni in ferro battuto. Cogne può essere considerata la porta di accesso al Gran Paradiso; camosci, stambecchi, marmotte e aquile sono solo alcune delle specie che si possono avvistare, passeggiando in quello che è parco nazionale più antico d’Italia.



Valle d’Aosta vuol anche dire pascoli, formaggi e soprattutto fontina! In una malga d’alta quota vedremo come nasce questo formaggio che tutti conosciamo.



Per chiudere la puntata in bellezza decolleremo dal nostro campo base di La Thuile e sorvoleremo il massiccio del Monte Bianco, il complesso montuoso che prende il nome dalla sua cima più elevata, che con i suoi 4.810 metri è la vetta più alta d’Europa. Sono oltre 40 creste che superano i 4000 metri, intercalate da canaloni nevosi, guglie granitiche, speroni affilati e distese di ghiacci perenni, che offrono allo sguardo uno scenario davvero spettacolare ed emozionante.



L’appuntamento con la puntata Speciale Valle d’Aosta è per domenica 8 settembre alle 13.50 su Rete4 .