Donnavventura: a Madeira si viaggia in sicurezza

Oggi vi portiamo in Portogallo , a Madeira , definita “l'arcipelago delle meraviglie”, che in questo periodo di pandemia globale è stata riconosciuta come una delle destinazioni più sicure e per questo, eletta “Safest Destination” . Lo dice un’azienda svizzera e leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, che garantisce chiari protocolli di sicurezza per turisti e cittadini, con lo scopo di ridurre al minimo i contagi da Covid -19.

Madeira si trova a 500 chilometri dalle coste africane e Funchal è la sua pittoresca capitale.

È sicuramente una delle città più caratteristiche del Portogallo e punto d'ingresso all'isola. Si sviluppa lungo la costa meridionale e il modo migliore per visitare il centro storico è a piedi, godendosi le sue stradine acciottolate punteggiate da caffè, negozi, musei e splendidi palazzi.

Funchal è ricca di giardini e parchi con fiori e alberi secolari. Tra i più noti c'è il Jardin Municipal, noto anche come Giardino di Donna Amélia., si riconosce per il monumento in onore di Simon Bolivar, eroe dell’indipendenza dei paesi sudamericani, da Spagna al Portogallo. Famosa è anche la Funivia di Monte che collega il centro storico di Funchal con il villaggio di Monte.

Qui, si trova la chiesa di Nostra Signora del Monte, meta di pellegrinaggio molto importante per l'isola portoghese di Madeira.

A ovest della capitale si trova Cabo Girão, la settima scogliera più alta in Europa. Dall'alto dei suoi 580 metri, la vista, a strapiombo sul mare, spazia sulle acque dell'Oceano Atlantico e sulla baia di Câmara de Lobos, spiaggia ghiaiosa di origine vulcanica. Questo è uno dei punti di osservazione più popolari.

La costa nord di Madeira si trova ad appena un’ora in auto da Funchal; miglia e miglia di costa atlantica praticamente intatta, dove le montagne si allungano fino all’oceano. È verdissima, selvaggia, impervia e molto diversa dal soleggiato lato sud dell’isola e dalle sue atmosfere quasi mediterranee.

Per una vista mozzafiato sulle coste del Nord e del Sud bisogna recarsi al Belvedere di Encumeada, punto panoramico situato a circa 1000 metri sulla catena montuosa che attraversa la regione centrale dell'isola. Ci si trova sopra le nuvole! Qui, si respira aria pura e la vista spazia su verdeggianti promontori con fiori colorati, coste frastagliate e mare selvaggio.

Meta imperdibile è Porto Moniz, piccola e piacevole cittadina, situata a nord-ovest dell’Isola. È conosciuta per le sue piscine naturali di acqua salata, meraviglia della natura che vale assolutamente la pena vedere.

Nell'estremo est si trova Punta San Lorenzo dove, la ricca vegetazione lascia spazio ad un’estrema aridità, il verde diventa color terra e il vento sembra voler spostare l’isola.

Qui si trovano numerosissimi i sentieri adatti al trekking.

Il nostro campo base, l'Hotel Belmond Reid's Palace, si affaccia sullo splendido porto di Funchal dove, se si è fortunati, si possono avvistare i delfini.

La struttura, raffinata ed elegante, vanta lussureggianti giardini subtropicali che contano oltre 500 specie di alberi e piante floreali da tutto il mondo, una lussureggiante spa con piscina e un ristorante con stella Michelin.



Madeira offre una vegetazione rigogliosa e diversificata, in cui flora tropicale e mediterranea si mescolano, dando origine a uno straordinario mosaico di colori. Per salvaguardare questo vasto patrimonio naturale, nasce nel 1982, il Parco Naturale di Madeira.

Le aree interne offrono alte vette che sfiorano i 2.000 metri, spettacolari cascate e vallate inaccessibili, ricoperte di Laurisilva, foresta tropicale primaria e indicata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Inoltre, si possono incontrare terrazzamenti adibiti alla viticultura per la produzione di vino e scenari unici con cascatelle e pozze d'acqua naturali incorniciati dalla natura incontaminata.

Madeira è un vero paradiso per gli amanti della natura, un viaggio indimenticabile tra i gioielli di in un’isola esotica e tropicale dal fascino primordiale.