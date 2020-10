Donnavventura: le bellezze di San Leo, Gradara e Montegridolfo

I borghi italiani sono i luoghi da cui nascono le nostre tradizioni. Scrigni preziosi che custodiscono lo stile di vita italiano. Ed è proprio in Val Marecchia, in Emilia Romagna che, dopo aver percorso una strada tagliata nella roccia, si raggiunge San Leo, un caratteristico borgo costruito in cima a uno sperone roccioso, a 600 metri di altitudine dal mare. È uno dei più belli d'Italia, nonché Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.