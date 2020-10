Donnavventura: in volo sulla Repubblica di San Marino

La Repubblica San Marino, si trova a meno di dieci chilometri dalla Riviera Romagnola, luogo per eccellenza del turismo estivo e delle vacanze al mare, capace di offrire diverse esperienze da vivere e sperimentare. A Torraccia di Domagnano sorge un piccolo aeroporto, l’Aeroclub San Marino, dal quale si può decollare con voli turistici e panoramici organizzati in sicurezza e comodità, senza tralasciare però il piacere di ammirare un paesaggio unico. Si tratta di un piccolo aeroporto attrezzato anche per la scuola di volo.