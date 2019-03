Donnavventura a Cuba: colori, arte e musica

Indubbiamente il cuore pulsante della città è l’Habana Vieja, la più importante testimonianza architettonica dell’epoca coloniale spagnola. Dal 1982 è Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco con oltre 900 edifici di importanza storica che variano dall’arte barocca all’art decò. Qui passato e presente si mescolano, e passeggiare tra i vicoli caratteristici, i bar mitici e gli alberghi in stile coloniale regala delle emozioni uniche. Tra le piazze principali troviamo la Plaza des Armas, che risale al XVI secolo ed è cinta dal Castillo de la Real Fuerza, la più antica fortezza del paese nonché una delle roccaforti europee più longeve delle Americhe. Plaza de la Catedral considerata uno dei luoghi più simbolici del quartiere, sul quale si affaccia il Museo d’arte coloniale e la cattedrale, un vero e proprio capolavoro del barocco gesuitico. E infine Plaza de San Francisco e Plaza Vieja.



L’Avana ha una bellezza decadente e cattura i suoi avventori per i suoi colori, l’energia delle persone, i bar sempre pieni e la musica dal ritmo travolgente. Anche il celebre scrittore e giornalista americano Ernest Hemingway subì il fascino di questa città, tanto da comprarvi una finca, una sorta di fattoria, ad una ventina di chilometri dalla capitale. Assiduo frequentatore di bar, rese culto due locali: la Bodueguita del medio e il Floridita, e pare che fu propro lui a inventare il mojito.



Uno dei modi più caratteristici di visitare Cuba è a bordo delle affascinanti auto d’epoca americane anni cinquanta, veri e propri simboli del paese, dai colori sgargianti e dai profili ben delineati.



Per entrare nel vivo della vita dell’Habana Vieja si può passeggiare per Calle Obispo, una delle più pittoresche della città, animata da librerie, gallerie di quadri e negozi. Oppure percorrere il paseo del Martì, o del Prado, la più trafficata via dell’Avana che costeggia il Capitolio, il Parque Central e porta sino al Museo de la Revolucion. Tra le aree più vive e popolari della capitale troviamo il Centro Habana, la cui maggiore attrattiva è il Malecon, un lungomare che si estende per oltre 7 km e collega la città vecchia al Miramar. Wim Wenders ha raccontato con maestria questo luogo di Cuba nel suo film Buena Vista Social Club.



Vedado invece è un quartiere residenziale, delimitato a nord dal Malecon e a sud dalla gigantesca Plaza de la Revolucion ha una struttura a scacchiera ed è attraversato da La Rampa, una sorta di Champs-Elysees caraibica!



L’Avana nonostante l’afflusso dei turisti e i numerosi cambiamenti, ha saputo preservare nel tempo, la sua identità, conservando tradizioni, cultura e peculiarità che la rendono una fra le destinazioni più amate del mondo.