Dolcissimo fine settimana all’ombra della Madonnina

C’è grande attesa per la tappa meneghina dell'evento che vedrà la promozione dei principali lievitati natalizi nella splendida cornice del Museo dei Navigli (via S. Marco, 40 – zona Brera) dopo l’indiscusso successo dell’ Edizione 2018 con circa 25.000 presenze totali e a seguito dell’evento estivo “ Il Panettone d’Estate ”, tenutosi ad agosto 2019 a Sorrento .

Come ogni anno il Testimonial della kermesse sarà il M° Nicola Fiasconaro dell’omonima azienda, F.lli Fiasconaro, di Castelbuono (PA) che da sempre è stato vicino all’evento e che, insieme agli organizzatori, inaugurerà questa XI Edizione e il corner Fiasconaro presso lo store Dolce e Gabbana di Corso Venezia.



L’approdo dell’evento nazionale a Milano, patria del panettone, è motivo di orgoglio e soddisfazione per gli organizzatori: la Gold Event Organization di Emanuele Giordano e l’Associazione Made in Italy.

Dal 2008 ad oggi sono state molte le aziende che hanno partecipato alla kermesse ed hanno acquisito, anche grazie alla stessa, notorietà e riconoscimenti a livello nazionale.

La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro è stata la prima ad introdurre una giuria totalmente imparziale, nazional-popolare ed a garanzia e tutela dei prodotti e degli artigiani: la manifestazione sarà anche un’occasione per informare il grande pubblico e cercare di mettere ordine ad un mercato che rischia di diventare solo mero business e non cultura e rispetto delle tradizioni italiane.

L’edizione 2019 sarà ricca di eventi per i visitatori che saranno i protagonisti del Contest “Ambasciatore del Panettone” dove sarà il consumatore finale a decretare il miglior panettone secondo i propri gusti.

Tra le novità dell’XI Edizione vi è anche l’istituzione ufficiale del Team Eccellenze Panettone: gruppo selezionato di Maestri Pasticceri e Panificatori lievitisti con standard qualitativi di produzione di altissimo livello.

Il Team Eccellenze Panettone porterà in giro per l’Italia – e anche oltre - il patrimonio di conoscenze della lavorazione del lievito madre attraverso pubblicazioni, show cooking, eventi, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa che sia in linea con l’obiettivo della diffusione della cultura del panettone artigianale.



Verranno inoltre fatte speciali menzioni ad alcuni espositori che si sono distinti nel settore dei lievitati artigianali proponendo prodotti altamente innovativi.

http://www.panettonepandoro.com/