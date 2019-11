Cremona dedica a Leonardo la Festa del Torrone 

La Festa del Torrone di Cremona è un vero e proprio punto di riferimento per appassionati, golosi e addetti ai lavori, che hanno realizzato con il dolcissimo prodotto sculture giganti o costruzioni particolari, come una fiaccola olimpica di torrone in onore dell’assegnazione delle olimpiadi invernali a Milano e Cortina.



Colossi di torrone - Ma ci sarà anche, sempre fatto di torrone, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, alto 2 metri e un’immensa lastra di torrone lunga 10 metri. Inoltre, durante i due weekend di festa la Loggia dei Militi sarà il palcoscenico per “Torrone Live”, uno spazio speciale dove i visitatori potranno assistere alle principali fasi della produzione artigianale del torrone ed assaggiarlo. Lo spazio di degustazione sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Infine, sabato 16 e domenica 17 novembre un gruppo di artisti realizzerà, con la collaborazione del pubblico, un’immensa infiorata dal titolo “La Gioconda con il torroncino”. Un disegno enorme, di circa 100 metri che raffigura Monna Lisa in versione pop art, con un torroncino in mano.



Tutti i torroni d'Italia - In questo dolcissimo festival cremonese si potranno degustare torroni provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Irpinia, Sardegna, Marche, Piemonte, Veneto, Lombardia, un tripudio di profumi, aromi e sapori da tutta italia. La Festa del torrone si dividerà in tre grandi categorie: animazione e intrattenimento, grandi eventi ed Iniziative di taglio gastronomico. Ci sarà anche il corteo della rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti composto da 150 configuranti.



Beneficenza - Tra le novità della festa. Il “Premio Bontà”, che sarà assegnato a Marco Stabile, chirurgo e socio fondatore di Aicpe onlus, un’associazione formata da chirurghi plastici estetici nata con lo scopo di svolgere attività di solidarietà in favore di persone svantaggiate a causa di sfavorevoli condizioni psico-fisiche o economico-sociali, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo.



Per maggiori informazioni: www.festadeltorrone.com