Destinazioni: Hong Kong è la città più visitata al mondo

Notizie in chiaroscuro per l'Italia dalla classifica delle 100 città più visitate al mondo nel 2017. Secondo i dati di Euromonitor è in testa Hong Kong con 27.8 milioni di arrivi internazionali, seguita da Bangkok e Londra. L’Italia è rappresentata da quattro città, ma i numeri sono tutti in discesa nel ranking, pur con numeri assoluti in lieve crescita: Roma slitta dal 12/o al 15/o posto, Milano scende al 32/o, Venezia al 41/o e Firenze al 47/o. La Capitale (9.5 milioni di arrivi) e Milano (6.3) assieme non raggiungono i numeri di Londra (19) e eguagliano appena quelli di Parigi (15.8).