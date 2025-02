Milano: appuntamento con la BIT 2025, Borsa Internazionale del Turismo

Bit 2025 è il grande appuntamento per viaggiatori e operatori del turismo. in programma alle porte del capoluogo lombardo, presso fieramilano–Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio. La manifestazione, leader in Italia per l’innovazione nel turismo, raccoglie proposte di viaggio, offerte, destinazioni e tendenze per scegliere e pianificare le prossime vacanze. Il Salone è aperto al pubblico nella giornata di domenica 9 febbraio dalle 9.30 alle 18.00, mentre lunedì 10 e martedì 11 febbraio l’ingresso è riservato agli operatori e ai professionisti del settore.