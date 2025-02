BIT 2025: con Thermalia l’acqua termale è protagonista del turismo

In occasione di BIT 2025, la grande manifestazione internazionale dedicata al turismo in programma dal 9 all'11 febbraio presso fieramilano – Rho , “Thermalia by Federterme” svolge un ruolo da protagonista, con il Villaggio Termale più grande di sempre. L’edizione di quest’anno segna un ulteriore passo in avanti per valorizzare l’acqua termale come fonte primaria di benessere, salute, sviluppo territoriale e destagionalizzazione del turismo.