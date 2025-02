Bit 2025, in Italia e un po’ più in là: un viaggio da nord a sud

VENETO e FRIULI VENEZIA-GIULIA -In Veneto, una delle esperienze più suggestive per gli appassionati di sport all'aria aperta è la Ciclabile delle Dolomiti, mentre chi vuole esplorare la Laguna di Venezia lontano dalla folla oggi può farlo in kayak, per scoprire angoli nascosti di questa città unica al mondo. Dal mare alla terra: il Cammino di Sant'Antonio aggiunge un tocco di spiritualità e natura agli amanti del turismo slow e all’aria aperta. Sempre in tema di viaggi lenti e open air, il vicino FRIULI-VENEZIA GIULIA sorprende con il Cammino Celeste, che attraversa monti e borghi affascinanti, coniugando un’esperienza spirituale con panorami straordinari. Per immergersi nella natura non da meno è la Laguna di Grado che, con le sue acque tranquille, è ideale per escursioni in bicicletta o in barca.