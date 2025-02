BIT 2025: un anno di indimenticabili esperienze di viaggio in tutto il mondo

In Centro America, in Costa Rica si può contribuire alla protezione delle tartarughe marine partecipando a programmi di vacanza-volontariato, oppure lasciarsi affascinare dai mercati galleggianti del Guatemala, esplorando il Lago Atitlán e i suoi villaggi ricchi di cultura Maya. La Repubblica Dominicana si rinnova come meta da sogno anche sostenibile, tra eco-lodge immersi nella natura e kayak tra le mangrovie del Parco Nazionale di Los Haitises.



AFRICA E MEDIO ORIENTE: L’INCANTO DEL DESERTO E DEI TESORI STORICI - Chi preferisce l’Africa e il Medio Oriente può scegliere l’incanto del deserto e dei tesori storici: l’Egitto invita a vivere una crociera slow ed ecosostenibile sul Nilo a bordo di feluche, le tradizionali imbarcazioni a vela, oppure a scoprire il fascino delle oasi del Deserto Bianco con pernottamenti sotto le stelle. In Tunisia, invece, ci si può immergere nella cultura berbera con escursioni nei villaggi di caverne di Matmata o viaggiare nel Sahara a dorso di dromedario, soggiornando in glamping eco-sostenibili. Poco al largo della costa occidentale africana, ma molto ben collegate a Milano, le Isole Canarie (Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote) aggiungono un tocco europeo a queste esperienze, con trekking impressionanti, osservazioni delle stelle e degustazioni di vini vulcanici.

Non meno affascinante è la Giordania, dove il trekking nella Riserva di Dana svela canyon e biodiversità uniche, mentre una visita notturna a Petra, illuminata da migliaia di candele, regala un’esperienza emozionale indimenticabile. Spostandosi in Algeria, le architetture delle antiche città del Maghreb e i paesaggi quasi da un altro pianeta del Tassili N’Ajjer offrono un mix perfetto di storia e natura.