BIT 20255: carta di identità dell’evento

GIORNI E ORARI DI APAERTURA- Per i Viaggiatori: BIT 2025 è aperta al pubblico dei viaggatori solo domenica 9 febbraio dalle ore 9.30 alle 18.00. Il biglietto può essere pre-acquistato online sulla pagina Biglietteria del sito BIT al prezzo di 14 euro.

-Per gli Operatori: BIT 2025 si rivolge agli operatori del settore per tutti e tre i giorni di manifestazione, dalle ore 8.30 alle 18:30. I visitatori professionali possono pre-registrarsi sulla pagina Biglietteria del siti BIT al costo di 14 euro. Le principali categorie di visitatori professionali includono: Buyer internazionali del prodotto Italia; Marketing e Servizi per il turismo; Tour Operator/OTA; Agenzie di Viaggi; Agenzie di Viaggi specializzate in Business Travel; DMC/PCO; Corporate; Agenzie specializzate in Incentive; Media.