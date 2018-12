Alle Maldive con Donnavventura

E tra queste un isolotto nel cuore dell’Oceano Indiano racchiuso tra le braccia della barriera corallina che accoglie in sé il più incredibile color turchese, l’isola di Donnavventura. La natura è selvaggia e incontaminata, è come essere in un piccolo paradiso in terra. E se capita un giorno di pioggia… quest’isola ha un incredibile fascino; immergersi nelle acque calde con un temporale in corso è un’esperienza davvero suggestiva. Un posto incantato per festeggiare il Natale e le giovani viaggiatrici non hanno perso l’occasione preparando un coloratissimo Albero di Natale.



Nell’atollo di Ari si trova un’altra isola magica e dai colori paradisiaci, Thudufushi. Thudufushi è l’isola maldiviana per eccellenza, piccola, dalla forma arrotondata, circondata da una spiaggia di sabbia bianca lambita dalle calde acque della laguna che la circonda. Le bianche ville over-water sono il tratto distintivo di questo resort luogo speciale, elegante, raffinato, e romantico. Le ville sono collegate alla terraferma attraverso una passerella in legno che si distende a poche decine di centimetri dalla superficie marina, creando un’atmosfera raccolta e accogliente.



La straordinaria bellezza di questo arcipelago nell'Oceano Indiano è la cornice perfetta per gli amanti della pesca e gli appassionati. E il Diamonds Thudufushi Resort è il primo delle Maldive, ad offrire un'esperienza di pesca unica nell'Oceano Indiano. La bellezza del mare maldiviano è risaputa ma, qui nell’Atollo di Ari, i fondali sono tra i più ricchi e colarti sia per i coralli ma anche per i tanti pesci che li abitano. Uno spettacolo emozionante e accessibile a tutti, appena sotto il pelo dell’acqua. E’ come nuotare in un acquario, tra centinaia di pesci che sembra di poter toccare con la mano quanto sono vicini. Qui si vive a piedi nudi e si respira un’atmosfera di grande serenità.



Un’altra isola dallo straordinario fascino è Athuruga, l’isola dell’arcipelago prediletta da Donnavventura. Dall’atmosfera raffinata ma informale, quest’isola vanta una spiaggia incontaminata e bianca così come le ville a palafitta sul mare. Chi non sogna di svegliarsi posando lo sguardo direttamente sul mare o persino fare un bagno ancor prima di colazione? Un’isola meravigliosa dove quotidianamente vengono organizzate escursioni personalizzate alla scoperta della natura e del mondo sottomarino.

L’isola è circolata da una propria barriera corallina, un ecosistema complesso di cui aver molta cura per preservarla nel tempo. Un mondo fantastico dove le forme e i colori dei coralli superano l’immaginazione dei più fantasiosi creatori.



Insomma, le Maldive sono la destinazione più celebre e desiderata al mondo, nonché la meta indiscussa delle lune di miele. Dominate dalla purezza dei colori e l’essenziale perfezione dei suoi panorami. E come non citare uno dei suoi protagonisti, il sole, che al tramonto dai colori tenui incornicia l’orizzonte, e con il suo repentino mutamento di tonalità sprofonda pian piano dentro l’acqua.