Windows 10, Microsoft lo "abbandona": a rischio 400 milioni di computer

L'associazione americana per i diritti dei consumatori Public Interest Research Group non ha preso affatto bene questa evoluzione da parte di Microsoft. "Fino a 400 milioni di computer al mondo non potranno essere aggiornati a Windows 11 e questo potrebbe portare a un enonorme impennata nei rifiuti elettronici", ha denunciato il gruppo sul proprio sito. Public Interest Reaserch Group ha voluto sottolineare come in passato i nuovi aggiornamenti siano sempre rimasti compatibili su una vasta gamma di computer meno recenti, cosa che invece non è accaduta in questo caso. Inoltre diversi dispositivi che dispongono di Windows 10 sono in perfette condizioni e nonostante questo saranno costretti ad essere messi da parte. L'associazione ha evidenziato come questa manovrà porterà ad acuire il divario digitale e che a farne le spese saranno soprattutto gli anziani. Il gruppo chiede a Microsoft di estendere il supporto gratuito a Windows 10 per almeno un altro anno, proprio come avviene per il mercato europeo.