Microsoft festeggia i vent'anni di Xbox: il multiplayer di Halo Infinite arriva prima

Tante iniziative quelle promosse da Microsoft per celebrare il ventesimo anniversario di Xbox , la console che, il 15 settembre 2001, ha dato via alla sua divisione videoludica. Con un evento in streaming, la casa statunitense ha presentato alcune novità interessanti, come una sfilza di vecchi classici per Xbox e Xbox 360 che si aggiungono all'elenco dei videogame retrocompatibili su Xbox One e Series X/S , ma soprattutto tanti annunci legati al suo franchise di punta: Halo .

Oltre a fornire un breve ma gustoso assaggio della serie TV realizzata in collaborazione con Paramount, che esordirà nel 2022 narrando per la prima volta le vicende di Master Chief sul piccolo schermo, Microsoft ha omaggiato i fan con una esibizione di un'orchestra sinfonica che, nella splendida cornice della Sydney Opera House, ha riprodotto alcune delle più importanti tracce della colonna sonora di Halo.

La vera sorpresa, per gli amanti della saga creata da Bungie e passata nelle mani di 343 Industries, è stata tuttavia la pubblicazione in "anticipo" del comparto multiplayer dell'atteso Halo Infinite: previsto originariamente al lancio di Xbox Series X/S il 10 novembre 2020 e successivamente rimandato al 2021, il pacchetto multigiocatore avrebbe dovuto esordire in concomitanza con il lancio della nuova campagna il prossimo 8 dicembre.

Microsoft ha però deciso di ringraziare la community di Halo per il supporto dopo una presentazione non esattamente all'altezza del suo nome, e ha pubblicato nelle scorse ore una versione beta del multiplayer di Halo Infinite dando il via anticipatamente alla Stagione 1, che include una serie di contenuti legati al capitolo Reach. La stagione sarà disponibile fino al mese di maggio 2022 e i progressi ottenuti in questa fase di beta saranno trasferiti automaticamente nel gioco finale al momento del debutto, fissato come detto all'8 dicembre. Il comparto multiplayer è disponibile in formato free-to-play.

Inutile dire che una simile mossa non è passata inosservata: sono stati più di 160mila i giocatori simultaneamente connessi su Steam in poco meno di tre ore dal lancio, rendendo Infinite il gioco first-party di Xbox che ha riscontrato il maggior successo sulla piattaforma di Valve superando Halo: The Master Chief Collection (161mila giocatori di picco) e il recente Forza Horizon 5 (81mila). Il dato, ovviamente, tiene conto esclusivamente dei giocatori su PC Steam e non delle altre Xbox: il dato complessivo, verosimilmente, è di gran lunga superiore.

In una lunga chiacchierata sul viale dei ricordi, Microsoft ha rivissuto alcuni dei momenti più significativi dei vent'anni di storia di Xbox in compagnia di alcune delle figure di spicco della divisione gaming, tra cui Robbie Bach (ex-responsabile della divisione Entertainment & Devices di Microsoft, che ha guidato la casa di Redmond al lancio di Xbox) e Dwayne "The Rock" Johnson, ex-wrestler attualmente impegnato nel mondo di Hollywood che, al tempo, fu scelto da Bill Gates come testimonial per svelare la sua prima console.

Tra le più importanti iniziative si segnala un contest (riservato agli utenti statunitensi) promosso proprio da The Rock e legato a doppio filo al recente lancio di Red Notice (il film con Gal Gadot e Ryan Reynolds) su Netflix, e un documentario intitolato Power On: The Story of Xbox: si tratta di un appuntamento in sei parti in uscita il 13 dicembre che racconterà tutti i segreti e retroscena sulla realizzazione del marchio Xbox, dalla prima console del 2001 alle più recenti piattaforme della gamma Series.

Infine, come gesto di ringraziamento per tutti i fan, Microsoft ha aggiunto più di settanta nuovi titoli Xbox e Xbox 360 al catalogo dei videogame retrocompatibili su Xbox One e Xbox Series X/S, tra cui si segnalano le serie di F.E.A.R., Max Payne e Star Wars. Alcuni di questi giochi potranno contare su funzionalità extra come Auto HDR e FPS Boost, mentre i titoli per l'originale Xbox otterranno un aumento della risoluzione nativa, ora quattro volte superiore avviando le versioni retrocompatibili su Xbox One X e Xbox Series X.

