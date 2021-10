È trascorso più di un anno da quel famigerato giorno in cui 343 Industries e Microsoft hanno mostrato al mondo un primo assaggio della campagna di Halo Infinite , nuovo capitolo della saga creata originariamente da Bungie che avrebbe dovuto esordire al fianco delle nuove console Xbox Series X/S , prima di essere rinviato a causa di una ricezione da parte del pubblico non esattamente... calorosa. Oggi, quella di Master Chief sembra un'epopea completamente diversa: accattivante, ambiziosa e pronta a conquistare una nuova generazione di eroi.

343 Industries è tornata infatti a mostrare la campagna single-player di Halo Infinite, un anno dopo la poco convincente presentazione dell'evento Xbox Game Showcase: il nuovo video, molto più convincente rispetto a quello di debutto, ha svelato nuove informazioni sulla storia, sui nemici e sull'ambientazione dell'episodio in arrivo a dicembre, fornendo dettagli inediti sulle meccaniche di gameplay alla base di quest'episodio.

Il nuovo trailer ha confermato che la campagna di Halo: Infinite mira a essere la più grande di sempre, con gli sviluppatori che hanno tentato di realizzare un'esperienza capace di offrire totale libertà di approccio in un mondo, Zeta Halo, che vede il protagonista Master Chief in cerca di Cortana. Ambientato subito dopo Halo 5: Guardians, Infinite inizia con lo sbarco del nostro Spartan-117 sul nuovo anello con l'obiettivo di recuperare una nuova intelligenza artificiale chiamata The Weapon.

Il gameplay sembra poter contare su nuovi elementi ruolistici, dall'albero delle abilità da sbloccare fino a nemici caratterizzati da difficoltà differenti, con avamposti da liberare (un'attività che ricorda vari giochi open-world di Ubisoft) e la possibilità di esplorare l'ambientazione sfruttando diversi tipi di veicoli, utilizzabili a proprio piacimento anche in fase di combattimento. Così avrete l'opportunità di eliminare schiere di nemici e diminuire il loro controllo su Zeta Halo, sfruttando il rampino (un'altra novità portante del gameplay) in modo creativo per recuperare le armi da terra, agganciarsi a veicoli o attaccare i nemici dall'alto.

In uscita l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, Halo Infinite sarà disponibile al day one sul catalogo di Xbox Game Pass e accessibile anche via cloud, dando a chiunque - anche coloro muniti semplicemente di tablet o smartphone, di poter vivere la nuova epopea spaziale di Master Chief. Al momento, però, non sarà possibile vivere questa modalità con il supporto di un amico: la campagna cooperativa, così come la modalità Forgia, fanno parte dei contenuti post-lancio a cui il team di sviluppo sta lavorando, con l'obiettivo di distribuirli gratuitamente nel corso del 2022.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!