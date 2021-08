Dopo la presentazione Xbox a precedere l’inizio vero e proprio della Gamescom 2021 , la kermesse tedesca dedicata al mondo dei videogiochi, è serpeggiata la delusione per l’assenza della data d’uscita di Halo Infinite , andando così ad alimentare le voci su un nuovo potenziale rinvio. È stato lo stesso negozio Microsoft Store a svelare anzitempo la data prima che la conferma arrivasse in occasione dell'evento Opening Night Live che ha dato il via alla fiera tedesca: la nuova epopea spaziale di Master Chief arriverà l' 8 dicembre .

Se nell'indiscrezione trapelata da Microsoft Store si pensava che la campagna sarebbe arrivata in ritardo rispetto al comparto multiplayer free-to-play, l'evento di ieri ha confermato che entrambe le modalità saranno lanciate nello stesso momento, con una prima stagione di contenuti per il comparto PvP che è stata mostrata durante lo showcase condotto da Geoff Keighley con un avvincente filmato introduttivo.

Ma non è tutto, perché il 2021 segnerà anche il 20esimo anniversario dagli esordi di Halo e la casa di Redmond non dimentica certo la sua saga più rappresentativa: sono due le iniziative svelate nel corso della presentazione, tra una versione limitata del joypad professionale Xbox Elite Wireless Controller 2 e un accattivante bundle speciale di Xbox Series X che includerà una versione personalizzata della console di nuova generazione, in tinta con il Xbox Wireless Controller. Entrambe le iniziative commemorative arriveranno il 15 novembre, giusto in tempo per festeggiare il ventesimo compleanno della saga e aspettare l'esordio di Infinite sul mercato.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!