Buone notizie per i fan Xbox interessati a provare l'atteso Halo Infinite : Microsoft e 343 Industries hanno confermato l'arrivo di due sessioni di beta test che daranno la possibilità di mettere le mani su altrettante modalità multiplayer presenti nel gioco finale: Arena , che mette l'una contro l'altra due squadre composte da quattro utenti, e Big Team Battle , dedicata a squadre più ampie da dodici giocatori ciascuna.

Le due fasi di beta testing fanno parte del programma di avvicinamento al lancio di Halo Infinite, che avverrà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S l'8 dicembre: la prima sessione di prova, riservata agli utenti Halo Insiders, si terrà dal 23 al 27 settembre, mentre la seconda è in programma dal 30 settembre al 4 ottobre. Nella giornata di domani, 22 settembre, gli sviluppatori presenteranno in una diretta streaming tutti i contenuti ufficiali delle due sessioni beta.

Proprio quest'ultima dovrebbe essere aperta a un numero maggiore di giocatori, così da consentire agli sviluppatori di testare la bontà dell'infrastruttura di rete in vista del lancio: il pretesto non è banale, specialmente perché la formula scelta dall'azienda (il multiplayer, infatti, sarà free-to-play) potrebbe spingere un gran numero di utenti a provare il gioco per farsi un'idea concreta sul nuovo corso scelto dalla software house.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!