Videogiochi: Forza Horizon 5 aggiungerà l'interprete per la lingua dei segni su schermo

I videogiochi sono da sempre uno spazio privilegiato per giocatori di ogni genere e nel segno di un’ accessibilità sempre più evoluta e profonda , numerosi team di sviluppo stanno man mano aggiungendo ai loro titoli delle caratteristiche che permettono a tutti di poter usufruire di una completa esperienza di gioco. Tra questi, l’ultimo nato Forza Horizon 5 , gioco di guida di Playground Games lanciato lo scorso 9 novembre, aggiungerà un aggiornamento post-lancio in cui sarà presente un interprete del linguaggio dei segni su schermo .

Come descritto da Xbox e da un video di accompagnamento sulle caratteristiche di accessibilità di Forza Horizon 5, l'interprete apparirà in un display picture-in-picture vicino alla parte inferiore dello schermo e provvederà a tradurre il gameplay sia nel linguaggio dei segni americano (ASL), sia in quello britannico (BSL), opzioni che potranno essere selezionate a seconda delle preferenze del giocatore.

Si tratta di una grande aggiunta al gioco di guida che si pone come uno dei pochi franchise a presentare il linguaggio dei segni in modo così prominente. Il team spera che l'aver aggiunto questa importante caratteristica su Forza Horizon 5 abbia un effetto a catena su tutta l'industria videoludica, in modo tale da spingere più sviluppatori a includerlo nei propri giochi.

IGN

Non si tratta in ogni caso della prima caratteristica del genere presente nella saga Forza Horizon, che già da tempo aveva incluso una vasta gamma di altre opzioni di accessibilità. A tal proposito, Playground Games ha confermato che queste sono solo alcune delle caratteristiche di accessibilità su cui stanno lavorando. "Ascoltiamo costantemente i consigli della nostra community per rendere Forza Horizon 5 un'esperienza inclusiva per tutti", ha dichiarato il team.

