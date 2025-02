WhatsApp, arriva la terza spunta blu se fai uno screenshot? La bufala torna a circolare sui social

L'ultima volta se ne era parlato su Twitter nel 2021: l'aggiunta di una terza spunta che diventa blu quando viene catturato uno screenshot. Una novità per tutelare la privacy degli utenti che però avrebbe messo in allarme chi, per conservare conversazioni e contenuti in galleria, è abituato a "registrare la schermata" all'insaputa del suo interlocutore. Di ufficiale, tuttavia, non c'è nulla. Nemmeno le informazioni che parlano di un possibile test in una versione beta, rilasciata solo a pochi utenti per verificare le nuove funzionalità della app, hanno trovato conferma.