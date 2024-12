WhatsApp, arriva lo stop sui vecchi Android: cosa cambia dal 2025

Negli anni WhatsApp ha introdotto tecnologie avanzate e miglioramenti costanti in termini di sicurezza, richiedendo hardware e software più recenti. Ecco l'elenco dei modelli su cui l'App non funzionerà più: Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.Questi dispositivi, molti dei quali ancora usati come telefoni secondari, diventeranno incompatibili con WhatsApp. Gli utenti dovranno quindi considerare alternative per continuare a comunicare.