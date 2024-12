ChatGpt sbarca su WhatsApp, da oggi si possono mandare messaggi all'IA: ecco come

ChatGpt approda su WhatsApp in Italia. Non solo. Negli Usa si potrà anche chiamare, dal telefono fisso, all'intelligenza artificiale di OpenAI, una modalità che mira ad attrarre gli utenti più adulti e quelli che vivono in zone non coperte da Internet. Per utilizzare il servizio, gratuto, non è necessario avere un account: basta aggiungere un numero ai contatti WhatsApp e inviare un messaggio per iniziare a chattare.