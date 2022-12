WhatsApp, novità per "elimina per me": ora si possono recuperare i messaggi cancellati (e poi eliminarli "per tutti")

In realtà "Accidental Delete" ha una scopo duplice. Da un lato, infatti, è vero che permette di ripristinare una messaggio che si è cancellato per sbaglio, ma soprattutto consente di tornare sui propri passi se si è cliccato per errore "elimina pe me" anziché "elimina per tutti".

Ecco a cosa a può servire realmente

Prima dell'ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica di Meta, non era possibile rimediare allo sbaglio e il messaggio che non si voleva far recapitare (se eliminato "per me") veniva inevitabilmente letto dal destinatario. Ora, invece, con la nuova funzione si hanno a disposizione pochi secondi per annullare "elimina per me", in modo da ripristinare il messaggio e, a quel punto, poterlo cancellare con l'opzione "elimina per tutti".