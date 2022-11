WhatsApp, in arrivo una funzione che permetterà di usare lo stesso numero su più telefoni

Lo riporta il sito specializzato WABetainfo. Si tratta della "modalità Companion", per ora in fase di test e riservata ad alcuni utenti Android della versione beta (la numero 2.22.24.18).

Il mese scorso, grazie all'aggiornamento 2.22.21.6 di WhatsApp beta per Android, il sito Wabetainfo aveva già annunciato l'arrivo della modalità multi-dispositivo. Ora lo stesso sito riferisce dell'inizio dei test.

Ecco come funziona - Per collegare il proprio account WhatsApp a un nuovo telefono cellulare, bisognerà cliccare sull'opzione "Collega dispositivo". Dopo averlo fatto - scrive il sito - "la cronologia chat verrà sincronizzata sui dispositivi collegati. Visto che si tratta di una versione beta, alcune funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili, ad esempio la possibilità di visualizzare le posizioni condivise in tempo reale e i lunghi elenchi di adesivi e sticker".



La sicurezza delle chat verrà preservata grazie alla crittografia end-to-end. Non è ancora chiaro quando WhatsApp rilascerà l'aggiornamento per tutti gli iscritti.