Whatsapp diventa più social: nasce la funzione Community

La chat più usata al mondo comprata da Facebook che conta un miliardo e 600 milioni di utenti, lancia la nuova funzione "Community" che permette di riunire in un solo posto un insieme di gruppi con simili interessi , affinità per studio, lavoro oppure hobby

"Messagistica comunitaria" -

La casa madre Meta annuncia il nuovo volto della piattaforma di messaggistica che tuttavia rimane chiusa. Non esisterà la funzione di ricerca delle Community che resteranno private.

"Con il lancio di oggi, ci siamo spinti oltre permettendo alle persone di comunicare non solo con gli amici e con i contatti più stretti, ma anche con tutte le diverse community che fanno parte della loro vita - spiega Mark Zuckerberg

- Costruiremo funzioni di messaggistica comunitaria anche per Messenger, Facebook e Instagram".

Possibili utilizzi -

Per fare un esempio, in ambito scolastico potrebbe servire per mettere in contatto contemporaneamente tra loro amministratori, studenti, genitori magari appartenenti a tre gruppi diversi per scambiarsi in un unico "super-gruppo" comunicazioni importanti su attività, orari, criticità e molto altro.

Un utilizzo simile di Whatsapp come una bacheca potrebbe essere adottato anche in ambito aziendale o anche tra enti e organizzazioni.

Gli avvisi - La differenza tra i gruppi e le Community è che in queste ultime sono abilitate all'invio dei messaggi (chiamati "Avvisi) solo gli amministratori

. Gli iscritti, i membri dei singoli gruppi aggiunti, possono solo leggere le chat, senza commentare. "In questo modo, si eviteranno comunicazioni superflue o sovraccarichi", spiega WhatsApp precisando che, come nelle chat singole e nei gruppi, le conversazioni delle comunità sono protette dalla crittografia end-to-end, in modo che nessun utente, al di fuori delle stanze possa accedere ai messaggi.

Le altre novità -

Anche le funzioni all'interno dei gruppi, che formano la Community, verranno implementate: sarà possibile reagire ai messaggi con emoji, inviare file fino a 2 Gb e fare chiamate vocali coinvolgendo fino a 32 persone, gli amministratori potranno cancellare messaggi indesiderati.

