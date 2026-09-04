Accanto ai messaggi vocali, TikTok sta introducendo anche i sondaggi direttamente nei commenti. I creator potranno creare domande e offrire al pubblico fino a cinque diverse opzioni di risposta. Gli autori dei contenuti avranno anche la possibilità di seguire in tempo reale l'andamento delle votazioni e verificare quali siano le preferenze della propria community. La novità rappresenta un'evoluzione rispetto agli strumenti utilizzati finora, come gli sticker interattivi e i sondaggi associati alle dirette streaming. Ora l'interazione potrà avvenire direttamente all'interno delle conversazioni generate dai singoli video.