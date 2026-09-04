TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma.
TikTok introduce i messaggi vocali nei commenti
La nuova funzione punta ad ampliare le possibilità di espressione degli utenti, superando i limiti della comunicazione esclusivamente testuale. I messaggi vocali potranno essere utilizzati per rispondere ai video e partecipare alle conversazioni senza dover necessariamente scrivere un commento. Il rilascio della funzionalità avverrà in modo progressivo nel corso delle prossime settimane. Secondo TikTok, ogni giorno vengono condivisi sulla piattaforma oltre 1,7 miliardi di commenti, un volume che evidenzia quanto la sezione dedicata alle discussioni sia ormai centrale nell'esperienza del social.
Arrivano anche i sondaggi nei commenti
Accanto ai messaggi vocali, TikTok sta introducendo anche i sondaggi direttamente nei commenti. I creator potranno creare domande e offrire al pubblico fino a cinque diverse opzioni di risposta. Gli autori dei contenuti avranno anche la possibilità di seguire in tempo reale l'andamento delle votazioni e verificare quali siano le preferenze della propria community. La novità rappresenta un'evoluzione rispetto agli strumenti utilizzati finora, come gli sticker interattivi e i sondaggi associati alle dirette streaming. Ora l'interazione potrà avvenire direttamente all'interno delle conversazioni generate dai singoli video.
Più spazio anche alle immagini
L'aggiornamento coinvolge anche la componente visiva dei commenti. TikTok ha previsto il supporto per il caricamento delle Live Photo, permettendo agli utenti di arricchire le proprie risposte con contenuti visivi più dinamici. È, inoltre, prevista un'ulteriore espansione dei caroselli fotografici: in futuro sarà possibile pubblicare fino a nove immagini all'interno dei commenti, aumentando le possibilità creative a disposizione della community.
TikTok punta su una community sempre più interattiva
L'insieme delle nuove funzioni evidenzia la volontà di TikTok di trasformare i commenti in uno spazio sempre più ricco e autonomo. Testo, audio, immagini e sondaggi permetteranno agli utenti di partecipare alle discussioni utilizzando modalità di comunicazione differenti.