Stati Uniti, Google "compra" il tuo volto per 5 dollari: l'obiettivo è migliorare il riconoscimento facciale

Google ha deciso di inviare i suoi dipendenti per le strade di New York per chiedere ai passanti di farsi scannerizzare il volto in cambio di 5 dollari spendibili su Amazon o Starbucks. Si tratta di un esperimento per potenziare il sistema di riconoscimento facciale che sarà presto utilizzato anche negli smartphone. Così, i "googlogoli", dopo aver fatto firmare una liberatoria, consegnano un cellulare con cui inquadrarsi con la modalità selfie da diverse angolazioni. Il dispositivo in questione potrebbe essere il prossimo Pixel sul mercato .

A testimoniare l'esperimento di Google che sta dilagando per le strade della città americana è il sito ZDnet. "Ero seduto nel parco in una giornata di sole, poi ho visto alcuni ragazzi avvicinarsi con dei cellualari come se stessero facendo un sondaggio", ha raccontato uno dei partecipanti all'iniziativa. La "raccolta volti" da parte di Google è un investimento che allenerà gli algoritmi di intelligenza artificiale per superare la già affermata versione del riconoscimento facciale "FaceID".



Come il colossale motore di ricerca, anche Amazon già da maggio 2019 ha iniziato lo stesso tipo di esperimento. Questa volta però, la scannerizzazione riguarda il corpo ed è in cambio di un buono da 25 dollari sul loro sito dove i dati raccolti nel sondaggio potranno essere utili per rifinire le taglie per la vendita online di vestiti.