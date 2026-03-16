Sviluppata un'interfaccia cervello-computer per scrivere con il pensiero

La nuova neuroprotesi di digitazione, chiamata BrainGate iBCI, è dotata di sensori a microelettrodi che vengono posizionati nella corteccia motoria, la parte del cervello che controlla il movimento. Di fronte alla persona viene poi visualizzata una tastiera Qwerty dove ogni lettera è associata a un dito specifico e a una posizione dello stesso dito (per esempio, dito su, dito giù oppure dito piegato). Qwerty è il più comune schema per tastiere alfanumeriche, utilizzato nella maggior parte delle tastiere per computer e dispositivi mobili. Il nome deriva dalla sequenza delle lettere dei primi sei tasti della riga superiore della tastiera (Q, W, E, R, T, Y, appunto).