È online l'Atlante degli organi umani, per esplorarli in 3D

Un viaggio inedito tra cervello, cuore, polmoni, reni e fegato, ma anche utero, placenta, milza, prostata e testicolo. Un modo completamente nuovo di studiare l'anatomia umana e le malattie. È online l'Atlante degli organi umani, un portale in 3D che consente agli utenti di esplorare organi umani intatti, con un livello di dettaglio senza precedenti, quasi fino al livello delle singole cellule. Realizzato grazie al super microscopio europeo Esrf (European Synchrotron Radiation Facility) di Grenoble, fornisce accesso a più di 50 organi (tra cui cervello, cuore, polmone, rene, fegato, colon, milza, placenta, utero, prostata e testicolo) da 25 donatori. Uno strumento interattivo unico che permetterà a scienziati, medici, educatori, studenti e al grande pubblico di comprendere meglio l'anatomia umana e le malattie.