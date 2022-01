Reati informatici in aumento nel 2021: 5mila attacchi a sistemi critici nazionali

Secondo i dati del Cnaipic, la struttura specializzata in cybersicurezza della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sono stati diramati 110.524 alert, a cui hanno fatto seguito 187 denunce. Complessivamente, sono stati 5.434 gli attacchi a sistemi informatici critici nazionali, sia pubblici che privati.

Un fenomeno nuovo, che ha caratterizzato gli ultimi dodici mesi e che ha necessitato di ulteriore monitoraggio, è quello relativo alla “complessa galassia dei movimenti No vax e No Green pass”, che ha portato a denunciare 101 persone e controllare 300 canali no vax attivi su piattaforme messaggistiche e spazi web. Sono stati chiusi molte chat Telegram che incitavano alla violenza contro le

istituzioni e organizzavano eventi o manifestazioni non autorizzate.

Sempre legata alla pandemia, ma questa volta a causa della diffusione dello smart working, è stata la crescita delle frodi finanziarie: nel 2021 si sono registrati 126 attacchi informatici ai sistemi finanziari di grandi e medie imprese, per un totale di oltre 36 milioni di euro sottratti illecitamente attraverso frodi telematiche. Di questi, 17 milioni sono stati recuperati dalla Polposta. Aumentati anche i casi di phishing, smishing e vishing, ovvero tecniche utilizzate per carpire illecitamente dati personali e bancari, per un totale di oltre 18mila furti di credenziali e chiavi private (+27%) e 781 denunce.

I reati pedopornagrafici, come lo sfruttamento sessuale dei minori e l’adescamento online, sono aumentati del 98% rispetto all’anno precedente, con 137 arresti e 2.539 siti oscurati. C’è stata un’impennata per i reati contro la persona commessi sulla rete: i casi di sextortion cioè quelli di estorsione a sfondo sessuale, sono stati 984, con un incremento del 54% rispetto al 2020, quelli di revenge porn 225 (+78%) e quelli di stalking 176 (+23%). Complessivamente sono state denunciate oltre 1.400 persone in questi ambiti.

Sul fronte cyberterrorismo, sono stati indagati 117mila spazi web nel 2021. Tra questi, 1.095 sono risultati caratterizzati da contenuti illeciti e in 471 casi il sito o la pagina sono stati oscurati. Le denunce in questo settore sono state 39 e hanno riguardato soggetti ritenuti responsabili di attività di propaganda jihadista, oppure legati all'estremismo di destra o a movimenti anarchici.