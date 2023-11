Parental control, le nuove regole dal 21 novembre

Il 21 novembre entrano in vigore le nuove misure sul parental control contenute in una delibera dell'Autorità garante delle comunicazioni (Agcom).

In particolare, gli smartphone con una sim card intestata a ragazzi under 18 o quelle in cui è attiva un'offerta riservata ai minori, non potranno accedere a siti che trattano di: contenuti per adulti, gioco d’azzardo e scommesse, armi, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche che possano danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, anonymezer e sette. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Secondo le nuove regole, gli operatori dovranno applicare questo blocco di default anche su sim contenenti offerte dedicate ai minori.