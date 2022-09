Instagram lancia il "parental control": i genitori potranno controllare i figli

Come funziona il parental control

- Le funzioni di controllo parentale erano arrivate negli Stati Uniti già nel marzo del 2022 e si basano su un "patto collaborativo" tra genitori e figli. I genitori, tramite l'applicazione, invieranno ai figli un invito per attivare il monitoragio. Sarà sufficiente andare in "impostazioni" e cliccare sulla sezione "supervisione". I ragazzi potranno poi decidere o no se accettare, non è obbligatorio e il blocco può essere rimosso in qualsiasi momento. Viene eliminato automaticamente dopo i 18 anni di età.

Limiti al controllo

- Sono previsti dei limiti anche per i supervisori, non sarà possibile controllare la cronologia delle ricerche o i messaggi privati. Vietato, a meno che il ragazzo abbia un account pubblico o segua il genitore, visionare la pubblicazione dei post. Sarà anche impossibile eseguire azioni come l'eliminazione dell'account o la modifica della password.

Le novità di Meta

- Oltre alla nuova funzione di monitoraggio, in Italia è arrivato anche il "Centro per le Famiglie", contenente una serie di conisgli e risorse per vivere il mondo digitale in totale sicurezza. Meta rende noto che è in progetto anche il nuovo tool "scopri argomenti diversi", per permettere agli utenti di esplorare i contenuti più disparati sul social. Già all'inizio di quest'anno Meta aveva introdotto la funzione "prenditi una pausa", il parental control è un altro passo in avanti nell'orizzonte di moderazione nell'utilizzo della piattaforma.