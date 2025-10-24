Microsoft lancia Mico, il nuovo assistente virtuale: è l'evoluzione di Clippy

Mico punta a rendere il computer più "umano" e ad aiutare gli utenti nei programmi della suite Office. La realizzazione è arrivata unendo competenze di Intelligenza artificiale conversazionale, riconoscimento emotivo e interfaccia visiva. Per adesso il servizio sarà attivo solo negli Stati Uniti, in Canada e Regno Unito, ma il piano è di espanderlo ad altri Paesi in una fase successiva. "Nel realizzare questo progetto non siamo stati mossi dal voler aumentare il tempo trascorso davanti allo schermo. Volevamo costruire un'AI che ci riportasse alla vita, che approfondisse la connessione umana, guadagnandosi la nostra fiducia", ha voluto sottolineare Mustafa Suleyman, amministratore delegato di Microsoft AI.