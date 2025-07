Meta non firma il Codice Ue sull'IA: "Troppe incertezze, Europa sulla strada sbagliata"

Il Codice di buone pratiche, pubblicato ufficialmente dalla Commissione Europea la settimana scorsa, è una serie di linee guida volontarie rivolte agli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale a finalità generali, i cosiddetti GPAI. L’obiettivo è fornire una cornice regolatoria che anticipi l’entrata in vigore piena dell’AI Act, già approvato e in fase di implementazione. Le linee guida coprono aspetti cruciali come trasparenza, protezione del copyright, sicurezza dei modelli e affidabilità dei sistemi. L’adesione è volontaria, ma il codice è visto come un primo banco di prova per le aziende chiamate a rispettare l’impianto normativo europeo.Le norme specifiche per i GPAI entreranno in vigore il 2 agosto, data da cui inizieranno le prime verifiche ufficiali. L’applicazione completa del regolamento è invece prevista entro due anni. Il codice è stato redatto in collaborazione con l’AI Board e la sua adozione finale è attesa tra il 22 e il 30 luglio. L’elenco delle aziende aderenti sarà pubblicato il 1° agosto.