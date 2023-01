Mail, Libero e Virgilio in tilt: milioni di persone senza accesso alla casella di posta

Sta succedendo a milioni di utenti che utilizzano le caselle di posta Libero e Virgilio , in tilt da domenica sera. La posta elettronica , infatti, risulta bloccata con evidenti problemi e ripercussioni. "A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull'infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica", ha spiegato la società in una nota.

L'azienda esclude attacchi hacker - L'azienda ha annunciato di aver individuato il problema e di essere "vicina alla soluzione". Nel messaggio agli utenti rilasciato nelle prime ore di disservizio, oltre alle scuse di circostanza, anche una frase che escludeva categoricamente l’attacco informatico: "Si tratta di un problema di natura tecnico esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo", recitava il messaggio nelle prime ore del disservizio.

Nuovo messaggio agli utenti - A distanza di qualche ora, agli utenti che provano ad accedere alla propria casella di posta, compare un messaggio diverso, che non fa più riferimento (o meglio: non esclude) un possibile attacco hacker: "Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare. Escludiamo in ogni caso la perdita di dati. In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima", si legge nel nuovo messaggio.

Fuori servizio - Quel che è certo è che da domenica sera milioni di utenti non possono leggere, ricevere e inviare mail, in attesa di capire quando il servizio verrà ripristinato e qauli eventuali perdite avrà comportato.