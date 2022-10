Instagram down, account sospesi senza un apparente motivo: cosa sta succedendo

Sulle possibili cause della sospensione si legge ancora: "Il tuo account non rispetta le nostre linee guida della community. Se non riusciremo a confermare il tuo account, verrà disabilitato in modo permanente". Senza un ulteriore decisione di Instagram, quindi, l'utente non potrà usare il social e il suo profilo non sarà visibile ai suoi seguaci. Chi non ha invece ricevuto segnalazioni, ha comunque delle difficoltà nell'aggiornare il feed e nel guardare e ascoltare le storie o sta perdendo follower.

Ma cosa sta succedendo? L'ipotesi più accredita è che Instagram stia facendo una sorta di pulizia generale per eliminare tutti gli account fake ma che erroneamente stia anche sospendendo profili che risultano invece reali. Un aspetto su chi porre particolare attenzione riguarda poi i tentativi di recupero del proprio profilo. Provare molte volte a recuperare foto, video e storie potrebbe avere l'effetto opposto, ovvero il blocco definitivo.

Dal canto suo, il social si è scusato con gli utenti che stanno avendo dei problemi con l'accesso. "Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram - si legge in una nota della società -. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l'inconveniente".

Sono giorni difficili per le app di Meta, l'azienda di cui Mark Zuckerberg. Nella mattinata del 25 ottobre gli utenti avevano segnalato grandissimi problemi nell'utilizzo di WhatsApp. Per almeno tre ore l'applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia è andata fuori uso, non permettendo di inviare o ricevere messaggi dai propri amici, parenti o colleghi di lavoro. Anche in quel caso su Twitter era spopolato l'hashtag "whatsappdown", così come ora è in tendenza "instagramdown".