Whatsapp down in Italia per tre ore

La maggior parte degli utenti non riusciva a inviare e ricevere messaggi, altri riuscivano a inviare messaggi ma le spunte di ricezione e lettura avvenuta non assumevano l'aspetto corretto.

Dal Web

"Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile": aveva affermato un portavoce di Meta, la società proprietaria della piattaforma. Sono state invece migliaia invece le segnalazioni che arrivano da tutto il Paese e anche da altre nazioni. Su Twitter #Whatsappdown è in tendenza tra i più ricercati. (In foto la mappa delle interruzioni operative e delle segnalazioni di WhatsApp fornita da Downdetector)