IT-alert va in vacanza: i test per la popolazione riprenderanno a settembre

La sperimentazione del sistema nazionale di allarme per le emergenze si prende una pausa estiva: ecco il calendario dal 12 settembre, regione per regione

Dopo le sperimentazioni di giugno in Toscana (il 28), Sardegna (il 30) e luglio in Sicilia (il 5), Calabria (il 7) ed Emilia-Romagna (il 10), si riparte a settembre. Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche saranno i primi territori coinvolti, entro ottobre tutti gli altri. Ecco le nuove date, regione per regione.

It-alert , il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale realizzato dal Dipartimento della protezione civile e che attraverso un messaggio sul cellulare avverte la popolazione di un territorio di un'emergenza imminente o in corso, va in vacanza.

Le nuove date della sperimentazione di IT-alert Da martedì 12 settembre, si legge in un comunicato sul sito ufficiale, ripartono sul territorio le attività di test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando l'Italia.

Ecco il calendario al momento approntato 12 settembre in Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche; 14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria; 19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise; 21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto; 26 settembre in Abruzzo, Liguria e nella Provincia Autonoma di Trento; 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Come funziona il test di IT-alert Intorno alle ore 12 del giorno definito, sui cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell'area coinvolta arriverà un messaggio di prova.

Gli obiettivi di questa attività – partita a giugno con le prime cinque sperimentazioni in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna – sono fare conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando IT-alert sarà operativo, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio.

Le date indicate nel calendario attualmente previsto potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per situazioni di emergenza.