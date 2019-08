per ora solo negli usa 17 agosto 2019 09:47 Instagram, battaglia alle fake news: gli utenti possono segnalare le notizie false La funzione è per ora disponibile solo negli Stati Uniti. Il contenuto non vero non viene cancellato ma perde visibilità nelle ricerche

Instagram contro le fake news. Il social network permette ora agli utenti di segnalare i contenuti che si ritengono falsi. La funzione, per adesso disponibile solo negli Stati Uniti, è accessibile dal menu a tre puntini presente in alto a destra in ogni post: selezionando le voci "segnala" e "inappropriato" si trova l'opzione "informazione falsa".

Come riferito dal sito tecnologico Engadget, la novità ha una duplice funzione: aiutare Instagram a individuare la disinformazione sulla piattaforma e allenare gli algoritmi di intelligenza artificiale a riconoscere le bufale con accuratezza e tempestività. Nell'immediato, il social network userà le segnalazioni degli utenti e altri piccoli fattori (per esempio quanto vecchio è un post e le attività dell'account che lo ha generato) per valutare se un determinato contenuto deve essere vagliato dai fact-checker.