Instagram nasconde il numero dei like, al via l'esperimento

Instagram nasconde il numero dei 'like'. Non si tratta di una decisione definitiva: l'esperimento, già avviato in Canada a maggio, parte anche in Italia. "Vogliamo aiutare le persone a porre l'attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono" ha spiegato Tara Hopkins, head of Public Policy di Europa, Medio Oriente e Asia del social network di proprietà di Facebook.